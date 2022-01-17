Meta и Google получили минимальные оборотные штрафы

Компании Meta и Google заплатят в России штраф за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Им придется отдать 5% от годовой выручки за 2020 год.

Решение вынес мировой суд Москвы, сообщил «Интерфакс», с учетом безальтернативного административного наказания по вменяемой компаниям статье.

«Судья назначает наказание в виде административного штрафа в размере 1/20 (5%) совокупного дохода организаций и его аффилированных лиц, полученного от реализации всех товаров (работ, услуг)», — отмечено в постановлении.

В суде не увидели оснований для назначения для Google и Meta наказания низшего предела. При этом совокупный доход Google и его аффилированных лиц превысил 144 миллиарда рублей, а Meta — 39 миллиардов.

Компании признали виновными в нарушение порядка ограничения доступа к информации. Санкции по этой статье предусматривают от 5-10% совокупной выручки за календарный год, предшествующий административному правонарушению, для юридических лиц.

Сведения о годовых выручках Meta и Google в России суд получил по запросу из межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7. Наличие смягчающих или отягчающих административную ответственность обстоятельств в суде не установили.