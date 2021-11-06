Меtа-Facebook привлечет внимание к «МетаВселенной» офлайн-магазинами

В компании Facebook активно обсуждаются планы по открытию по всему миру сети офлайн-магазинов. В них будет продаваться оборудование, которое привлечет внимание пользователей к виртуальной «МетаВселенной». Она должна занять важную роль в интернете будущего, который будет доступен через гарнитуры виртуальной или дополненной реальности.

Как стало известно газете The New York Times, в магазинах будет продаваться оборудование, которое позволит покупателям ощутить «любопытство» и почувствовать желание приблизиться к новым технологиям.

Термин «МетаВселенная» был заимствован из научной фантастики. Глава Meta Марк Цукерберг публично заявлял, что Facebook должен в конечном итоге стать виртуальным миром. Готовиться к этому начали загодя. Обсуждение открытия сети офлайн-магазинов началось еще в прошлом году. Задолго до того, как стало известно о ребрендинге компании.

Прессе стали доступны документы, в которых сказано, что в магазинах обязательно должна продаваться виртуальная гарнитура компании Oculus VR под названием Oculus Quest. В следующем году ее хотят переименовать в Meta Quest.

Скорее всего, сеть получит название «Магазины Facebook». Флагманский отдел планируют открыть в Бурлингейме (Калифорния).

На днях Марк Цукерберг сообщил, что соцсеть Facebook намерена отказаться от технологии распознавания лиц. Будут удалены ранее полученные данные более миллиарда людей.