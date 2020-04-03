03 апреля 2020, 19:47
Местоположение больных коронавирусом в Москве начнут отслеживать через приложение
Пациентов с коронавирусом в Москве начали отслеживать через мобильное приложение «Социальный мониторинг». Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
По данным главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, это практикуется и в других странах, где произошла вспышка коронавируса.
«Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан», — рассказал он.
Это приложение будут использовать для тех, кто выбрал домашнее лечение.