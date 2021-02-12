Местом посадки космического корабля «Орел» выбрали пригород Оренбурга

Перспективный космический корабль «Орел» после полетов на околоземную орбиту и Луну будет осуществлять посадку под Оренбургом. Об этом сообщил генеральный конструктор ЦЭНКИ Алексей Богомолов.

Первый полет «Орла», разработка которого сейчас ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация», запланировали на 2023 год. Первый пилотируемый полет намечен на 2025 год. Пуски будут проходить с космодрома Восточный. Местом для посадки «Орла» выбрали район Оренбурга, сообщило РИА «Новости».

Многоразовый космический корабль будет использоваться для доставки людей и грузов на орбиту. Разработка «Орла» является одним из ключевых элементов российской лунной программы.

В пятницу в Оренбурге стартовали мероприятия, приуроченные к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом рассказал RT.

В Роскосмосе ранее рассказали, что в атмосфере Марса впервые обнаружили хлороводород. Китайский зонд «Тяньвэнь-1» между тем прислал на Землю первое видео с орбиты Марса.