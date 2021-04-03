Места утечки воздуха на МКС обработали герметиком

На борту Международной космической станции на места утечки воздуха стали наносить герметик. Работой в российском модуле «Звезда» занялся космонавт Сергей Рыжиков.

Переговоры экипажа МКС с Землей транслируют в NASA, сообщило РИА «Новости». Специалист подмосковного Центра управления полетами сказал Рыжикову о необходимости «срочно наносить еще один слой герметика».

В ЦУП объяснили, что первый слой вещества скоро застынет, и тогда нанести на него второй будет нельзя.

Космонавт, как стало понятно из переговоров, работает над герметизацией в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере модуля.

В сентябре 2019 года на МКС зафиксировали небольшую утечку воздуха. Почти через год экипаж нашел на «Звезде» трещину, которую заделали в марте 2021-го. В Роскосмосе уточняли, угрозы станции и экипажу из-за нее нет. Позже стало известно о второй закрытой трещине. Утечку воздуха при этом устранить не удалось.

СМИ писали, что причиной негерметичности в модуле «Звезда» могли стать нерасчетные мощные нагрузки при управлении ориентацией МКС.