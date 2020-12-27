Мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах 1 января

Под угрозой оказались владельцы iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5 °C, 6 и 6S, а также те, у кого установлена система Android 4.0.3. Всем им нужно обновить операционную систему, чтобы не потерять возможность обмениваться сообщениями.

Для того, чтобы не потерять свои чаты владельцам гаджетов рекомендовали создать резервные копии. Для этого достаточно открыть приложение и нажать пункт «Информация о группе», там нужно воспользоваться возможностью «Экспортировать чат». После обновления владельцы смогу вернуть все сообщения в чатах.

Сообщение о том, что пользователи могут остаться без WhatsApp появилась спустя месяц после того, как в приложении появилась услуга исчезающих сообщений. Спустя неделю оставленные записи исчезнут, как из смартфона отправителя, так и адресата.