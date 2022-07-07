Мессенджер «ВКонтакте» предупредит пользователей о подозрительных собеседниках

«ВКонтакте» запустила новую функцию в мессенджере для предотвращения действий злоумышленников, которые при общении с пользователями обманом пытаются выманить деньги, пароли или личные данные. Пользователи в групповом чате или в беседе с незнакомцем получат специальное уведомление об опасности. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Вычислять злоумышленников станут специальные алгоритмы. В случае выявления подозрительных действий все собеседники этого пользователя получат специальное уведомление. Заблокировать мошенника можно прямо в переписке, а чат или диалог тут же удалят, чтобы не дать возможности пройти по опасной ссылке.

Функция действует в мобильном приложении и распространяется на новые групповые чаты, созданные друзьями, а также переписки с теми, кого нет в списках друзей.

Функция действует в мобильном приложении: она охватит новые групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет. Пока новый алгоритм доступен только части пользователей «ВКонтакте», но вскоре появится у всех.

«Одна из наших основных задач — поддерживать комфортную среду для пользователей „ВКонтакте“. Мы разработали систему, которая эффективнее препятствует спаму и другому нежелательному контенту. С помощью алгоритмов можно с высокой вероятностью предсказать, кто стоит за аккаунтом: бот, мошенник или нормальный добропорядочный пользователь, — и, в случае необходимости, предупредить об опасности. Благодаря этому своевременному предупреждению у злоумышленников будет намного меньше шансов заманить пользователей в ловушку», — отметила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Новое обновление — это часть глобальной инициативы VK Protect, которая поможет обеспечить защиту пользователям сервисов.

Вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков отметил, что многие пользователи находятся в полной уверенности, что могут легко распознать спам или фишинг. Но на практике дела обстоят совсем не так.

«Свыше 90% успешных „взломов“ корпоративных и личных учетных записей проводятся злоумышленниками при помощи атак социальной инженерии. Благодаря новой функции пользователи „ВКонтакте“ будут еще лучше защищены от потенциальных мошенников и смогут прервать переписку с ними одной кнопкой», — заявил он.

Волков добавил, что особенно новая функция станет полезна пожилым людям, подросткам, а также тем, кто не особо знает правила кибербезопасности и не может самостоятельно противостоять атакам злоумышленников.

Мобильное приложение «ВКонтакте» уже предупреждает пользователей о нежелательных телефонных звонках. Это делает специальный определитель номеров, работающий на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data. Такое решение оградило пользователей от навязчивого спама и телефонных мошенников.

VK ставит информационную безопасность в приоритет. Для этого компания регулярно проводит внутренний и внешний аудиты, применяет наиболее эффективные и современные мировые практики в области защиты данных и привлекает сторонних исследователей.