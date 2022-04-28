Мессенджер Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в мире

Мессенджер Telegram вошел в первую пятерку самых скачиваемых приложений мира в начале 2022 года. Об этом на своем канале сообщил основатель программы, уроженец России Павел Дуров.

Всего мессенджер скачали больше 100 миллионов раз с официальных магазинов приложений App Store и Google Play Market.

На первом месте находится приложение TikTok, затем две строчки занимают Instagram* и Facebook** соответственно. На четвертой позиции оказался WhatsApp.

Дуров отметил, что Telegram является единственной платформой, которая не тратит миллиарды на собственный маркетинг.

Ранее компания Brand Analytics сообщила, что российские пользователи начали массово покидать зарубежные социальные сети.

* Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.