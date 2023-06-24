Технологии 24 июня 2023, 13:58 Мессенджер Telegram начал работать с перебоями Downdetector сообщил о проблемах в работе мессенджера Telegram РИА «Новости»

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Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Самое частое количество жалоб на мобильное приложение мессенджера, которое долго не загружается. На втором месте неполадки с отправкой или получением сообщений. Они или слишком долго проходят или не загружаются вовсе.

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Согласно представленным данным, количество сбоев в работе мессенджера увеличилось за последний час.

В последний раз масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошел в октябре прошлого года. Тогда около 77% пользователей заявили о невозможности отправки сообщений или невозможности открыть мобильную версию приложения.

Роскомнадзор предупредил жителей Москвы, Московской и Воронежской областей, где ввели режим контртеррористической операции, и возможном ограничении работы интернет-ресурсов. В ведомстве подчеркнули, что работа мессенджера Telegram не ограничивали.