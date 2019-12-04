«Исламское государство»* перебралось в российский мессенджер «ТамТам»

Бельгийский эксперт по джихадистским группировкам Питер Ван Остайен заметил, что сообщение террористов из «Исламского государства» (ИГ*) об ответственности за инцидент на мосту Лондона в мессенджере «ТамТам» появилось на две минуты раньше, чем в Telegram.

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне Подробнее

Об этом он сообщил изданию Insider. Скорее всего, исламисты вынуждены были пользоваться приложение из-за массированных чисток и оперативных блокировок их чатов в Telegram. Но Питер Ван Остайен уверен, что ИГ* временно переместилось в «ТамТам».

Он обнаружил в мессенджере около 50 групп джихадистов, в которые ранее внедрился в Telegram, через несколько часов после нападения в Лондоне. По мнению эксперта, это говорит о том, что террористы готовились к блокировке. Однако миграция в «ТамТам» будет недолгой, так как мессенджер также начал блокировать группы исламистов.

В ответ на запрос издания Vice News администрация «ТамТам» заявила, что категорически против публикаций террористов и призвала всех пользователей сообщать о каналах или учетных записях террористов. Известно, что мессенджер уже удалил сотни аккаунтов джихадистов.

Но эксперты опасаются не миграций террористов по уже известным мессенджерам и соцсетям. Они боятся, что ИГ* создаст собственный закрытый канал общения.

«Разумно предположить, что „Исламское государство“* возобновит свои усилия по разработке инструментов, которые смогут уменьшить зависимость группировки от социальных сетей и приложений чата», — сказал аналитик по терроризму Майкл С. Смит.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.