Мэрия Москвы решила следить за пассажирами через смартфоны

Власти Москвы будут следить за передвижениями горожан через смартфоны. Это позволит улучшить работу транспортной системы столицы.

Поставщика оборудования для сбора информации о пассажирах определили с помощью торгов. Аукцион провел Центр организации дорожного движения. Данные о торгах есть на официальном сайте госзакупок, первым о них написал «Коммерсант».

Мэрия собирается закупить 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Приборы установят на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут использовать MAC-адреса — присваиваемые гаджету при производстве идентификаторы — для сбора информации о перемещениях граждан. Для этого задействуют Bluetooth и Wi-Fi.

Эксперты отмечают, что MAC-адрес никак не связан с личностью владельца смартфона, а значит, информация, которую будет собирать мэрия, не включает в себя персональные данные человека. Фиксируются лишь его перемещение по городу. Эти сведения отправят в единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы. Система будет составлять отчеты за день, неделю, месяц и год. Так мэрия планирует составить более точные и надежные карты пассажиропотока в городе.

Ранее стало известно, что Сбербанк также собирается следить за передвижениями своих клиентов. Для этого он выпустит специальный сервис.