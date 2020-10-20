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    20 октября 2020, 08:45

    Мэрия Москвы решила следить за пассажирами через смартфоны

    Ксения Басырова

    Власти Москвы будут следить за передвижениями горожан через смартфоны. Это позволит улучшить работу транспортной системы столицы.
    Мэрия Москвы решила следить за пассажирами через смартфоны

    Поставщика оборудования для сбора информации о пассажирах определили с помощью торгов. Аукцион провел Центр организации дорожного движения. Данные о торгах есть на официальном сайте госзакупок, первым о них написал «Коммерсант».

    Мэрия собирается закупить 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Приборы установят на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут использовать MAC-адреса — присваиваемые гаджету при производстве идентификаторы — для сбора информации о перемещениях граждан. Для этого задействуют Bluetooth и Wi-Fi.

    Эксперты отмечают, что MAC-адрес никак не связан с личностью владельца смартфона, а значит, информация, которую будет собирать мэрия, не включает в себя персональные данные человека. Фиксируются лишь его перемещение по городу. Эти сведения отправят в единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы. Система будет составлять отчеты за день, неделю, месяц и год. Так мэрия планирует составить более точные и надежные карты пассажиропотока в городе.

    Ранее стало известно, что Сбербанк также собирается следить за передвижениями своих клиентов. Для этого он выпустит специальный сервис.