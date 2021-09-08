Mercedes представил футуристический автомобиль в стиле фильма «Аватар»

Компания Mercedes-Benz представила на Мюнхенском автосалоне футуристический концептуальный автомобиль в стиле фильма «Аватар». Он управляется жестами и биоджойстиком, который реагирует на пульс водителя, рассказало РИА ФАН.

Автомобиль разработан совместно с Disney и режиссером «Аватара» Джеймсом Кэмероном. Главной особенностью автомобиля является технология BCI — нейрокомпьютерный интерфейс, прямой канал связи между человеческим мозгом и процессором.

Автомобиль заводится с помощью биоджойстика, который считывает пульс водителям при прикосновении. Управление осуществляется с помощью джойстика, а контроль различных систем автомобиля — с помощью жестов.

«У автомобиля нет рулевого управления, нет привычного рулевого колеса, он не похож на обычное транспортное средство. Мы не хотели, чтобы он выглядел как обычный автомобиль, просто потому, что тот, кто смотрел фильм „Аватар“, знает, что на самом деле люди — плохие парни в фильме, а На’ви — это коренные жители, которые в конечном счете хорошие, они живут в гармонии с природой, и это также стало причиной сотрудничества между Mercedes и Джеймсом Кэмероном, режиссером „Аватара“», — пояснили в компании.