Mercedes-Benz отзовет миллион автомобилей из-за проблем с тормозами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей по всему миру по причине возможной неисправности системы тормозов. Об этом сообщает RND.

В числе отзываемых — автомобили ML, GL. R-класса, выпущенные в период с 2004 по 2015 годы. Проблема данных авто заключается в том, что на стыках усилителей тормозов там возникает коррозия, которая может привести к нарушению связи между педалью тормоза и тормозной системой

В ряде случаев корозия способна привести к протечке усилителя тормозов и срабатыванию пониженного усилителя тормозов. В этом случае водителю следует сильнее нажимать на педали тормоза, а тормозной путь может стать длиннее. При этом автомобиль при проявлении такой неисправности станет издавать громкое шипение или шум, когда тормоза начнут работать.

В самых редких случаях водитель в принципе не сможет затормозить, что чревато риском возникновения ДТП, получения травм и даже летальных исходов.