Менеджер Lenovo рассказал, чем может обернуться попытка самостоятельно починить клавиатуру
Клавиатура ноутбука является крайне простой по своему функционалу деталью. Однако чинить ее самостоятельно зачастую экономически невыгодно. Таким мнением поделился менеджер продуктов Lenovo Сергей Балашов в беседе с «Газетой.ru».
«Большинство дефектов связаны с пролитием жидкости, которое невозможно устранить ремонтом — потребуется замена. Механические повреждения клавиатуры тоже бывают, но они почти никогда не встречаются при нормальной эксплуатации, и как правило вызваны неординарными событиями — например, падениями ноутбука», — объяснил эксперт.
Чаще всего у пользователей выпадают клавиши из-за неаккуратного обращения. Специалист отметил, что решить такую проблему можно довольно легко. Кнопки легко вставляются на место благодаря установленным в них защелкам. Такую процедуру можно провести самостоятельно, без помощи техников.
Однако, если вам потребовалась замена клавиатуры, Балашов посоветовал обращаться в сервис. В противном случае можно создать повреждения куда большего масштаба.