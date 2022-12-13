Технологии 13 декабря 2022, 13:01 «МегаФон» запустил облачный офис взамен ушедшего из РФ импортного ПО Unsplash

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Российские компании привыкли пользоваться почтовыми приложениями, редакторами документов и таблиц, поэтому уход иностранных сервисов стал для них проблемой. «МегаФон» нашел решение — разработал для корпоративных клиентов отечественную облачную альтернативу иностранному программному обеспечению на базе продуктов «МойОфис». Подключение займет не больше одного дня.

В «МегаФон Облаке» появились решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта. Работники могут создавать и совместно править документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой операционной системе и из любой страны мира. Спрос на гибридные или полностью облачные решения, по словам директора по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александра Осипова, постоянно растет, так как после ухода некоторых вендоров бизнес ищет замену зарубежным программам, при этом он не готов тратить дополнительные серверные ресурсы. «МегаФон Облако» совместил в себе эти возможности.

«Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса», — сказал он.

Коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников отметил, что помимо классического реселлерского канала компания активно развивает модель предоставления сервисов по подписке (SaaS). По ее оценке, доступ к офисному ПО по подписке сокращает инфраструктурные затраты заказчиков и позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами, а также повышает эффективность работы с ними до 30%.

Пользоваться сервисом может не только частный бизнес, но и крупные госзаказчики: надежность и безопасность «МегаФон Облака» подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемым к государственным информационным системам.