«МегаФон» запустил 5G-роуминг и ускорил интернет за границей

«МегаФон» стал первым российским оператором, который запустил международный 5G-роуминг. Теперь быстрая беспроводная связь доступна в поездках за рубеж, и даже не нужно ничего подключать или менять SIM-карту.

Румыния (города Бухарест, Брашов, Яссы и туристический центр Клуж-Напока) стала первым иностранным государством, где заработал 5G-роуминг от «МегаФона». Позже самая быстрая технология беспроводной связи от российского оператора запустится и в других странах. Абонентам не нужно что-то подключать, менять SIM-карту или платить больше — люди смогут пользоваться интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G или 4G.

Упростить и ускорить работу связи за рубежом «МегаФону» позволило партнерство с компанией Orange, которая обеспечивает мобильную связь более чем в 20 странах. Подключиться к сети можно с ряда моделей телефонов, включая Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G. Главное, чтобы смартфон поддерживал диапазон частот 3,4-4,8 гигагерц (n78).

Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты <…> Влад Вольфсон коммерческий директор «МегаФона».

Нужно ли подключать что-то дополнительно, находясь в Румынии? Нет, но, возможно, абоненту придется вручную перевести смартфон в 5G и выбрать в меню сеть Orange. Стоимость мобильного интернета самой быстрой сети считается по такому же принципу, как и роуминг в сетях 3G и 4G. Если абонент уже пользуется услугами сети 4G, то ему не придется менять SIM-карту.

«Международный роуминг в сетях 5G пока что делает свои первые шаги. Вместе с тем, трудно отрицать удобство, обеспечиваемое автоматическим роумингом, особенно в ситуации, когда речь идет о том, что не нужно ничего доплачивать, получая опыт пользования самыми современными на сегодняшний день технологиями. Обладатели флагманских моделей телефонов с поддержкой 5G, могут реализовать их потенциал, если пока что не в России, то хотя бы в зарубежной поездке», — прокомментировал Алексей Бойко, аналитик агенства MForum Analytics.