«Мегафон» запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи без переплат»

Оплаченные гигабайты интернета больше никуда не исчезнут. В новой тарифной линейке впервые предоставлена возможность бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе. А еще — забыть о нежелательных платных подписках.

«Мегафон» проанализировал пользовательский опыт более 20 миллионов абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет. Исследования показали: главное, что хотят пользователи от тарифа, — это прозрачность. Это условие и легло в основу новой тарифной линейки «Всегда на связи с тарифами без переплат». Купленные гигабайты можно сохранять навсегда и пользоваться ими когда угодно.

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают — гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено — мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», — отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор «Мегафона».

Использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. В новой линейке купленные гигабайты автоматически переносятся в копилку абонента. Кстати, накоплениями можно поделиться с близкими: все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

Еще одна особенность новой линейки: WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе. Всем абонентам автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре «Мегафон ТВ» не расходуется.

Выбрать можно один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов. Тем, кто предпочитает общение в мессенджерах, лучше подключить план «Без переплат. Минимум». Абоненты, которые любят общаться голосом, подойдет тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети «Мегафон». Есть и тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум», а также премиальный VIP с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей. Одно из преимуществ — бесплатное общение в роуминге. Все подробности есть на сайте оператора.

Выбрать удобный для себя тариф и перейти на него можно в личном кабинете «Мегафона». Заказать сим-карту можно онлайн. Они есть как в интернет-магазине оператора, так и на партнерских площадках.