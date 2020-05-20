    20 мая 2020, 16:25

    «Мегафон» запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи без переплат»

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    Оплаченные гигабайты интернета больше никуда не исчезнут. В новой тарифной линейке впервые предоставлена возможность бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе. А еще — забыть о нежелательных платных подписках.
    «Мегафон» запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи без переплат»

    «Мегафон» проанализировал пользовательский опыт более 20 миллионов абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет. Исследования показали: главное, что хотят пользователи от тарифа, — это прозрачность. Это условие и легло в основу новой тарифной линейки «Всегда на связи с тарифами без переплат». Купленные гигабайты можно сохранять навсегда и пользоваться ими когда угодно.

    «Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают — гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено — мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», — отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор «Мегафона».

    Использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. В новой линейке купленные гигабайты автоматически переносятся в копилку абонента. Кстати, накоплениями можно поделиться с близкими: все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

    Еще одна особенность новой линейки: WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе. Всем абонентам автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре «Мегафон ТВ» не расходуется.

    Выбрать можно один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов. Тем, кто предпочитает общение в мессенджерах, лучше подключить план «Без переплат. Минимум». Абоненты, которые любят общаться голосом, подойдет тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети «Мегафон». Есть и тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум», а также премиальный VIP с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей. Одно из преимуществ — бесплатное общение в роуминге. Все подробности есть на сайте оператора.

    Выбрать удобный для себя тариф и перейти на него можно в личном кабинете «Мегафона». Заказать сим-карту можно онлайн. Они есть как в интернет-магазине оператора, так и на партнерских площадках.