Технологии 23 января 2023, 12:13 «МегаФон» заявил об исторически высоком мобильном трафике технологии VoLTE в московском регионе freepik

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Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области составила 75%, что является историческим максимумом. Голосовые вызовы в сети LTE осуществляет каждый второй абонент в регионе. Такие выводы сделали специалисты компании «МегаФон», проведя анализ мобильного трафика в январе 2023 года.

"МегаФон" первым среди операторов запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) в Москве и Подмосковье, а затем распространил эту практику и на другие регионы. Она дает абонентам возможность получать кристально чистый звук при голосовых соединениях, а также одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет.

Москвичи и жители Московской области звонят с помощью VoLTE чаще, чем люди в других российских субъектах. Здесь на сервис приходится три четверти от всего голосового трафика в сети "МегаФон". Данный показатель за последние четыре года возрос вдвое. Это произошло после появления большого количества смартфонов, которые поддерживают технологию, в том числе и в низком ценовом сегменте. Доля устройств с поддержкой VoLTE сейчас составляет 89%. Абоненты "МегаФона" чаще всего пользуются моделями Apple iPhone 11, Apple iPhone 7, Apple iPhone XR, Apple iPhone 13 Pro Max и Xiaomi Redmi 9A.

Технология VoLTE в сети "МегаФон" функционирует с использованием кодеков Enhanced Voice Service, отвечающих за улучшенное качество связи. Сервис в популярных моделях смартфонов работает в автоматическом режиме, в других телефонах требуется активировать данную функцию в настройках. Соединиться по VoLTE можно с абонентами любых операторов. Качество голосовой связи окажется лучше, если собеседник тоже использует эту технологию.