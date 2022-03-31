«МегаФон» в семь раз увеличит мощность облачной инфраструктуры

Оператор сотовой связи «МегаФон» в семь раз увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры для бизнеса и государственного сектора.

По словам Алексея Извекова, руководителя по развитию инфраструктурных и облачных решений «МегаФона», спрос на такие технологии вырос в 10 раз. При этом возникли сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров, из-за чего провайдеры облачных решений могут испытывать дефицит вычислительных мощностей.

«МегаФон» использует дополнительные серверы, чтобы в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей для корпоративных клиентов. Компания обеспечит бесшовный переход данных новых пользователей без ущерба для бизнес-процессов, минимизировав риски, связанные с сохранностью информации.

Понимая непростое положение, в котором оказался отечественный бизнес, «МегаФон» сохраняет цены на виртуальные ресурсы без изменений.

Платформу «МегаФон Облако», которая работает на базе четырех дата-центров в Москве, Хабаровске и Новосибирске, запустили в марте 2020 года. Использовать ее могут как государственные, так и коммерческие заказчики.

Ранее стало известно, что «МегаФон» предложил своим клиентам ускорить работу мобильного интернета благодаря доступной опции pre-5G.