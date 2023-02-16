Технологии 16 февраля 2023, 14:07 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в парках Балашихи

Читать 360tv в

МегаФон» завершил проект модернизации сети в крупнейших зеленых зонах Балашихи — в парках «Пехорка», «Солнечная» и «Заречная». Скорость мобильного интернета для любителей отдыха на природе выросла в этих локациях вдвое.

Как отмечается в сообщении оператора, в январе в парке «Пехорка» потребление интернет-трафика увеличилось на 21%. Этот парк считается одним из самых популярных в Московской области, благодаря обилию современных детских и спортивных площадок, катку, летнему кинотеатру, лодочной станции и другим объектам.

«Модернизация сети позволила подготовить инфраструктуру к росту нагрузок. В рамках программы специалисты задействовали дополнительный частотный диапазон LTE-2600 для расширения емкости сети», — рассказали в компании.

Это особенно важно для популярных локаций: центральной аллеи набережной, на которой летом собирается много гостей. Двукратное увеличение емкости сети обеспечило абонентов качественными мобильными сервисами вне зависимости от уровня нагрузок.

Особое внимание оператор уделил расширению покрытия сотовой сети в отдаленных локациях. Так, в парковой зоне «Пехорка лес» оборудование на станциях заменили на более современное. Это усилило сигнал и теперь скорость интернета позволяет горожанам постить фото в соцсети прямо с лесных троп.

Вблизи парков «Солнечная» и «Заречная» установили дополнительные базовые станции, что дало двукратное увеличение скорости мобильного интернета для посетителей этих мест отдыха и жителей близлежащих домов.

В августе «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в крупнейших городах Подмосковья.