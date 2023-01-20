Технологии 20 января 2023, 13:12 «МегаФон» увеличил емкость сети благодаря рефармингу РИА «Новости»

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Скорость мобильного интернета «МегаФона» увеличилась на треть в 24 регионах России за счет реализации программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг дает возможность без дополнительных ресурсов улучшить качество связи с помощью более эффективного управления частотным спектром.

Специалисты компании проанализировали использование мобильного трафика по всей стране, а также с помощью инструментов Big Data дали прогноз дальнейшего роста нагрузки. Полученные данные стали основой для масштабной программы рефарминга. Эксперты, основываясь на этих расчетах, определили территории, на которых будет нужна дополнительная емкость.

Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг — эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Как отмечается, оно дает возможность использовать имеющийся потенциал инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов.

По словам технического директора «МегаФона» Алексея Титова, оператор постоянно отслеживает нагрузку на сеть и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе России. Программа рефарминга продолжит действовать в течение 2023 года.

Диапазон 1800 МГц при реализации программы стали использовать специально для 4G, в современный стандарт связи перевели и часть спектра 900 МГц. Оставшейся емкости хватит, чтобы обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне, как и было раньше.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, а также улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий в городах и небольших населенных пунктах. Кроме того, компания расширила зону покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает клиентов «МегаФона» идеальным звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Представители компании добавили, что для дополнительного увеличения емкости сети под 4G в некоторых местах отдали две трети диапазона 2100 МГц. Оставшиеся частоты при этом будут и дальше обеспечивать работу устройств, которые поддерживают 3G, к примеру IoT-датчики и банкоматы.