Технологии 14 июля 2023, 10:25 «Мегафон» улучшил связь в московском Парке Горького РИА «Новости»

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Мобильный оператор «Мегафон» дополнительно усилил сеть в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горькогo в преддверии одного из крупнейших музыкальных фестивалей лета. Десятки тысяч участников мероприятия смогут звонить и пользоваться высокоскоростным интернетом при любом уровне нагрузок.

Парк Горького — одно из самых популярных в Москве мест отдыха. Качественная связь и быстрый интернет на всей территории комплекса позволяют справляться с пиковыми нагрузками даже в праздники, например во время главного выпускного столицы, прошедшего в этом году 1 июля. Однако с учетом большого числа гостей и участников фестиваля, который состоится 15 и 16 июля, «Мегафон» решил дополнительно улучшить мобильную связь в зоне мероприятия.

Чтобы посетители музыкального фестиваля могли стримить, совершать звонки и общаться в мессенджерах на максимальных скоростях, специалисты компании установили на площадке передвижную мобильную базовую станцию. Благодаря этому емкость сети в локации выросла на 20%. Ее пропускную способность оператор расширил за счет усиления частотного диапазона LTE 2600, обеспечивающего максимальные скорости даже при повышенной нагрузке на мобильную сеть.