Технологии 24 августа 2023, 11:16 «МегаФон» цифровизировал крупнейший в России музей Lego Fortytwo / Unsplash

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Компания «МегаФон» улучшила качество связи в звенигородском туристическом комплексе «Таежные дачи», где находится множество культурных достопримечательностей. Здесь располагается музей деревянного зодчества и самый большой в стране музей Lego.

Комплекс стал точкой притяжения для приезжающих в Звенигород. Чтобы туристы могли пользоваться быстрым интернетом и стабильной мобильной связью, «МегаФон» расширил сеть покрытия. Теперь абонентам доступен диапазон LTE‑1800, обеспечивающий высокую скоростью и хорошую проникающую способностью сотового сигнала через застройку. Современная сеть позволяет пользоваться интернетом на скоростях до 200 мегабит в секунду.

«Также за счет установки базовой станции на территории комплекса увеличена зона покрытия VoLTE — технологии вызовов с мгновенным дозвоном и чистым звуком», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Таежные дачи» располагаются в 40 километрах от столицы. На территории комплекса — 10 тематических музеев, в том числе крупнейший в России музей Lego площадью 350 квадратных метров. Экспозиция включает редкие серии культового конструктора, копию замка Хогвартс и уникальную церковь из 22 тысяч деталей.

Мобильную сеть в «Таежных дачах» модернизировали в рамках программы «МегаФона» по развитию инфраструктуры в туристических местах Подмосковья. Теперь скоростной интернет доступен на всех объектах комплекса.