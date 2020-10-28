Компания «МегаФон» станет совладельцем видеосервиса START

В «Диджитал медиа холдинг», головную компанию START, входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютор All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

START — самый быстрорастущий игрок рынка OTT-сервисов в России и лидер производства премиального контента для диджитал-среды. «МегаФон», как акционер, будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке Геворк Вермишян генеральный директор «МегаФона».

Он подчеркнул, что за ближайшие три года «МегаФон» готов инвестировать в развитие компании до пяти миллиардов рублей.

«„МегаФон ТВ“ и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями. Это маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом. Аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества», — рассказал Геворк Вермишян.

Аудитория видеосервиса START — более одного миллиона платящих пользователей. Сервис доступен русскоговорящим жителям по всему миру.

Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте. С начала 2020-го рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели. И нам было важно привлечь именно стратегического инвестора. Появление партнера „МегаФон“ — важное событие, открывающее возможности для эффективного роста бизнеса Юлия Миндубаева генеральный директор видеосервиса START.

По ее словам, платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость. Так, инвестиции «МегаФона» будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса.

START обладает уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Отель „Белград“», а также премьеры этой осени: сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие.

В разработке START сейчас более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию. Холдинг активно развивается за пределами СНГ, в том числе совершил несколько крупных сделок по своим оригинальным проектам, которые стали важным шагом признания современного российского контента в мире.

Сериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом Восточной Европы, проданным для Netflix Original, а «Содержанки» — первым российским сериалом, вышедшем на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives.

На престижном фестивале Canneseries 2020 сериал «257 причин, чтобы жить» получил приз за лучшее актерское исполнение. Он стал первым проектом России, завоевавшим такую награду.