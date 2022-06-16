МегаФон создаст цифровую платформу для Курской области

МегаФон будет развивать цифровую инфраструктуру в Курской области. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума глава региона договорился с генеральным директором оператора.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что цифровые сервисы стали неотъемлемой частью экономики региона, сотрудничество с МегаФоном в этой сфере позволит повысить качество услуг связи не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Также в рамках совместной работы планируется запуск пилотных проектов в сфере экологии и безопасности городской среды.

«Мы сможем продолжить внедрение элементов „умного города“, и, как следствие, повысить качество жизни курян, решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших граждан», — сказал Роман Старовойт.

Сейчас 98% населения Курской области живет в зоне покрытия связью МегаФона, с 2020 года в регионе доступна технология VoLTE, благодаря которой звонки можно делать и принимать, не покидая сети 4G/LTE.

У МегаФона уже есть опыт успешной цифровой трансформации региона — компания предоставляет Центру транспортного управления Курска защищенные каналы связи для систем видеомониторинга в рамках проекта «Безопасный город».

Также компания стала первой среди операторов, кто предоставил мобильную связь и доступ к высокоскоростному интернету на территории уникального исторического объекта — этнодеревни на базе единственной в России водяной мельницы конца XIX века, сохранившейся в первозданном виде.

Сервисы оператора формируют единую цифровую среду на промышленных предприятиях области, например, на Михайловском горно-обогатительном комбинате МегаФон создал систему технологической радиосвязи в стандарте LTE, покрывающую карьер и прилегающие территории на площади в 60 квадратных километров.

Генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан подчеркнул, что эффективное сотрудничество с местными властями станет основой для новых проектов и успешной цифровизации региона. Примеры успешного внедрения инновационных решений в разных уголках России уже есть в практике МегаФона.