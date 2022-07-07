«МегаФон» признали оператором №1 в России по покрытию сети и скорости интернета

«МегаФон» получил максимальную оценку международной компании Ookla за покрытие сети и продемонстрировал среднюю скорость мобильного интернета более чем на 30% выше, чем у ближайшего конкурента.

Основой для исследования Ookla стали замеры скорости интернета, которые пользователи мобильного приложения Speedtest® провели на устройствах по всей РФ с января по июнь 2022 года.

В 2022 году Ookla впервые представила исследование по качеству покрытия мобильной сети среди российских операторов. Сеть «МегаФон» признали по этому критерию лучшей.

Для оценки эксперты проанализировали на территории страны количество локаций площадью 100×100 метров, где доступна сеть оператора, и качество сервисов, представленных в каждой из них — 4G и ниже. Для анализа покрытия провели 1,5 миллиарда тестов на 2,2 миллиона смартфонов по всей территории РФ. Общий результат вывели на основе двух показателей.

В исследовании скорости мобильного интернета «МегаФон» подтвердил лидерство, заняв первое место шестой год подряд. Результаты основаны на 2,2 миллиона замеров на 1,4 миллиона смартфонов.

В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт.

Медианная скорость скачивания в сети «МегаФон» составила 25,01 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с. В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мегабита в секунду. В Санкт-Петербурге показатель оказался на уровне 23,49 Мегабита.

«„МегаФон“ традиционно уделяет особое внимание поддержанию технологического лидерства. Мы первыми в России предлагаем абонентам самые современные технологии и стандарты связи. За прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили технологию клиентам в международном роуминге», — подчеркнул технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Оператор, добавил он, также использует все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов.

«С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала „МегаФон“ оператором № 1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», — отметил Титов.

«МегаФон» продолжает реализацию масштабной программы развития сети. На протяжении прошлого года шла работа как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением покрытия, она коснулась в том числе сельской местности, труднодоступных районов и зданий в городской черте.