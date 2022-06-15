«МегаФон» представил обновленный голосовой помощник Ева на ПМЭФ

«МегаФон» обновил функционал для голосового помощника Ева. Абоненты смогут оценить новшества в третьем квартале 2022 года, однако участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже сейчас могут протестировать усовершенствованного ассистента.

«МегаФон» еще в июле 2021 года предложил голосового ассистента тестовой группе абонентов, которые высоко оценили его удобство — Ева помогает защищать от спама и не пропускать важные звонки.

Ассистент распределяет звонки согласно 25 категориям: служба доставки, полезный вызов, коллекторы, спам и другие. Если абонент не ответил на звонок или сбросил его, Ева примет входящий вызов, сама определит источник и цель звонка, продолжит разговор, а потом отправит расшифровку вызова пользователю в чат.

Голосовой помощник в момент тестирования принимала около 120 тысяч звонков в месяц, около 9% из них приходится на спам. Его Ева умеет распознавать с высокой точностью благодаря искусственному интеллекту. Она быстро анализирует телефонную базу и вычисляет номера спамеров. За последние полгода помощник проговорила со спамерами суммарно более 25 суток.

В мае голосовой ассистент выслушала 2562 предложения медицинских услуг, 492 — финансовых. Кроме того, Ева 1427 раз ответила на просьбы организаторов опросов. Приложение помогло не пропустить 1131 звонок от служб доставки и курьеров.

«Современный ритм жизни меняет наши привычки: люди все чаще обращаются за помощью к голосовым ассистентам. Ева — уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надежно блокирует голосовой спам и мошенников. Работая над Евой, мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов», — заявил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Он добавил, что компания в третьем квартале этого года представит клиентам по всей России обновленного ассистента с функционалом, которого не предлагает на данный момент ни один отечественный робот.

Обновленную Еву презентовали на ПМЭФ на стенде компании. У участников форума есть возможность протестировать голосовой помощник. Например, можно выбрать, какие звонки считать нежелательными, и приложение будет автоматически их блокировать.

Например, если абонент не хочет слушать рекламу, однако готов участвовать в опросах, ему нужно будет указать соответствующие категории, и робот автоматически настроит выборку и будет блокировать ненужные вызовы.