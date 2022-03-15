«МегаФон» предложит абонентам максимальную скорость мобильного интернета

Владельцы максимальных тарифных планов «Максимум», VIP и «Премиум» оператора связи «МегаФон» смогут смотреть стриминговые сервисы в самом высоком разрешении и еще быстрее скачивать тяжелые файлы. Эту возможность они получат благодаря новой бесплатной функции pre-5G, которая увеличивает скорость мобильного интернета до 30%. Абоненты других тарифов смогут подключить эту же опцию за 399 рублей в месяц.

Увеличить скорость мобильного интернета специалисты «МегаФона» смогли за счет обновления сервисной модели управления трафиком и уникального частотного диапазона сетей. Теперь абоненты оператора смогут выбирать тарифный план исходя не только из таких классических составляющих, как количество включенных минут, СМС-сообщений и гигабайт сетевого трафика, но и скорости мобильного интернета. Это первое подобное предложение на российском рынке связи.

Опцию pre-5G сделали отдельной, чтобы ей могли воспользоваться клиенты, у которых есть потребность в высокой скорости мобильного интернета. Это позволит абонентам самостоятельно решать, нужна им функция или нет, и разумно подходить к тратам на мобильную связь. Для оператора это способ сдержать рост тарифов и поддержать более активных абонентов.

Руководитель по архитектуре радио и опорной сети «МегаФона» Дмитрий Точилин отметил, что стандарт связи 5G пока еще массово не используется в России, но новые технологии уже могут значительно увеличить скорость мобильного интернета в LTE.

«Используя дополнительные технологии, мы можем минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком. Можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо», — привел слова Точилина журнал Forbes.

«МегаФон» уже не первый год удерживает лидерство по скорости мобильного интернета среди российских мобильных операторов. По данным компании Ookla, средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» в два раза выше, чем у других операторов (32,92 мегабайта в секунду против 21,7 мегабайта в секунду).