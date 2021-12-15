«МегаФон» первым в России предложил оплату покупок в салонах связи частями без процентов

Клиенты «МегаФона» первыми в России смогут оплачивать покупки в салонах связи частями без процентов и оформления кредитного договора. Таким образом можно будет купить любой товар на сумму до 30 тысяч рублей.

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Покупатели смогут разделить оплату в салонах «МегаФона» на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине.

Затем раз в две недели потребуется оплачивать еще по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

Уникальность формата

«МегаФон» стал первой в России компанией, предложившей клиентам розничных магазинов оплачивать товары таким способом. Услугу реализовали на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ.

Генеральный директор «МегаФона Ритейла» Владимир Скурихин рассказал, что у нового сервиса большие перспективы на рынке.

Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области Владимир Скурихин.

Он добавил, что в 2022 году «МегаФон» планирует сделать услугу доступной во всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом.

Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов. Он также не требует заключения кредитного договора.

В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, фамилию, имя и отчество дату рождения и фото.

Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ. По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.