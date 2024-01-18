Технологии 18 января 2024, 12:33 «МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в одном из крупнейших БЦ Москвы Jonas Leupe / Unsplash

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Компания «МегаФон» обеспечила высокоскоростным интернетом крупнейший бизнес-центр комплекса «ВТБ Арена Парк» в Москве. Теперь работникам и посетителям БЦ станет комфортнее пользоваться мобильным интернетом и звонить не только в здании и на парковке, но и в лифтах, а также в технических зонах БЦ.

Чтобы улучшить качество связи, специалисты «МегаФона» установили телеком-оборудование, поддерживающее современный диапазон LTE-1800 с высокой емкостью и большой проникающей способностью сигнала. Благодаря этому абоненты на всей площади 23-этажного здания, составляющей 35 тысяч квадратных метров, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 мегабит в секунду.

Использование современных технологий мобильного интернета позволяет управлять умными устройствами, в том числе кондиционерами и приборами освещения делового центра, а также системами безопасности. Это повышает комфорт сотрудников.

Также появилась возможность совершать на территории бизнес-центра звонки с использованием технологии VoLTE, работающей в сети четвертого поколения (4G). Она сохраняет качество и высокую четкость звука при звонке, позволяя параллельно скачивать с того же устройства файлы или общаться в мессенджерах.

По словам директора «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, в офисах бизнес-центра каждый день трудятся несколько тысяч человек, которым для эффективной работы необходим высокоскоростной интернет без просадок в любой точке здания. По его словам, оператор учел эти нюансы и установил в БЦ телеком-оборудование, чтобы скорость сети оставалась высокой и стабильной вне зависимости от нагрузки.

Бизнес-центр стал одним из четырех офисных зданий городского ансамбля «ВТБ Арена Парк», расположившегося на 32 гектарах в историческом центре Москвы. В проект вошли торговый центр «Арена Плаза», жилой квартал и пятизвездочный отель. Здесь же находится вмещающий до 33 тысяч человек центральный стадион «ВТБ Арена», который «МегаФон» вместе с другими операторами «большой четверки» обеспечил связью еще в 2019 году.