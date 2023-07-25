Технологии 25 июля 2023, 11:16 «МегаФон» повысил качество связи на территории «Фуд Сити» Freepik

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Компания «МегаФон» улучшила мобильную связь на территории московского оптово-розничного центра «Фуд Сити» — одного из крупнейших в стране. Посетители агрокластера теперь могут обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и смотреть потоковое видео в высоком разрешении.

По данным мобильного оператора, «Фуд Сити» входит в топ-20 локаций столицы по объему переданных данных за сутки. Специалисты «МегаФона» установили на территории продовольственного центра две новые базовые станции — одну возле торговых рядов и вторую внутри гостиничного комплекса «Фуд Сити».

Благодаря запуску новых базовых станций и совместному использованию частот LTE 1800 и LTE 2600 емкость сети агрокластера выросла на 40%, а максимальная скорость повысилась на треть. Теперь сотрудники и гости продовольственного центра могут пользоваться бесперебойным мобильным интернетом как на открытой территории, так и внутри здания «Фуд Сити». Им также доступны звонки по технологии VoLTE, повышающей качество голосовой связи. Подключать дополнительно эту опцию не нужно — она активируется в настройках смартфона.