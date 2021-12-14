«МегаФон» построит частную LTE-сеть для металлургического завода в Магнитогорске

«МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. «МегаФон» построит для промышленного гиганта частную LTE-сеть, которая обеспечит безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината.

Источник: официальный сайт Магнитогорского металлургического комбината

Строительство сети Private LTE — это новый этап сотрудничества компаний, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

Она добавила, что у компаний уже есть совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья.

Масштаб работы

К 2022 году «МегаФон» развернет частную LTE-сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров. Будет построено более 20 Indoor-базовых станций. Они необходимы для устойчивого сигнала в цехах. И еще шесть новых телеком-объектов заработают на самой территории комбината. «МегаФон» установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G.

Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, где ММК планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных.

Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных, нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ММК.

Главный специалист по информационным технологиям Магнитогорского металлургического комбината добавил, что строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности для цифровизации.

«Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения „умных“ складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 миллионов рублей», — добавил Феоктистов.

Новое пятилетнее соглашение предполагает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации предприятия, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.