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    26 апреля 2022, 16:40

    МегаФон поможет внедрить инновационные технологии в дорожно-транспортной сфере Узбекистана

    Редакция сайта 360°

    «МегаФон», Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортной отрасли.

    МегаФон поможет внедрить инновационные технологии в дорожно-транспортной сфере Узбекистана | Изображение 1

    Одним из первых проектов станет интеллектуальная система весогабаритного контроля. В этом проекте «МегаФон» выступит в роли технологического партнера и поделится опытом создания такой системы в России.

    В частности, «МегаФон» окажет поддержку в вопросах строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля. Об этом сообщил генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

    Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру

    Хачатур Помбухчан.

    По его словам, это позволяет точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние дорог, анализировать и регулировать потоки машин.

    «Решения „МегаФона“ применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding помогут комитету автомобильных дорог в достижении целей», — объяснил Хачатур Помбухчан.

    Заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов добавил, что основная цель — создание безопасных и качественных дорог.

    Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения

    Жамшид Турсунов.

    Он добавил, комитет заинтересован в долгосрочных взаимоотношениях с «МегаФоном».

    Digital Holding — совместное предприятие «МегаФона», «ЮэСэМ Телекома» и правительства Узбекистана.