МегаФон поможет внедрить инновационные технологии в дорожно-транспортной сфере Узбекистана

«МегаФон», Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортной отрасли.

Одним из первых проектов станет интеллектуальная система весогабаритного контроля. В этом проекте «МегаФон» выступит в роли технологического партнера и поделится опытом создания такой системы в России.

В частности, «МегаФон» окажет поддержку в вопросах строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля. Об этом сообщил генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру Хачатур Помбухчан.

По его словам, это позволяет точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние дорог, анализировать и регулировать потоки машин.

«Решения „МегаФона“ применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding помогут комитету автомобильных дорог в достижении целей», — объяснил Хачатур Помбухчан.

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов добавил, что основная цель — создание безопасных и качественных дорог.

Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения Жамшид Турсунов.

Он добавил, комитет заинтересован в долгосрочных взаимоотношениях с «МегаФоном».

Digital Holding — совместное предприятие «МегаФона», «ЮэСэМ Телекома» и правительства Узбекистана.