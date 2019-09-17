МегаФон показал рекордные скорости на 5G

Скорость соединения 5G оператора цифровых возможностей МегаФон достигла рекордной отметки — 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне.

Тестирование стандарта 5G в России проводилось на современных смартфонах. МегаФон проводил передачу данных и пакетных соединений, совершал голосовые и видеозвонки, загрузку файлов.

5G — это современный стандарт связи, предусматривающий передачу данных со скоростью от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Именно минимальная задержка в передаче сигнала 1-2 мс позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G.

С внедрением 5G развивается беспилотный транспорт, «умные» дома и города, а также дополненная и виртуальная реальность, дистанционная медицина и искусственный интеллект.

5G поможет в тех случаях, когда нужно быстро загрузить «тяжелые» файлы. Если абонент забыл скачать нужный фильм перед далекой поездкой, то уже сидя в самолете с помощью 5G, например, три сезона «Игры престолов» можно загрузить всего за три минуты.

Виртуальная и дополненная реальность все больше востребованы потребителями. Во время товарищеского матча Россия — Турция на «ВЭБ-Арена» в 2018 году было установлено пять камер с охватом 360°. С них изображение передавалось по сети 5G в офис МегаФон. Посмотреть трансляцию, полностью погрузившись в происходящее, мог любой, у кого есть шлем виртуальной реальности на базе смартфона.

Оператор SK Telecom использовал 5G и дополненную реальность в Южной Корее на открытии матча бейсбольной команды. Зрители, которые смотрели на арену через специальное приложение на 5G-смартфоне, видели летающего дракона. Обычным зрителям это зрелище было недоступно. Подобные возможности обеспечивает именно минимальная задержка сигнала.

5G помогает и зрителям автогонок и авишоу. Внутри гоночных болидов установлены камеры, помогающие в режиме реального времени видеть на своих смартфонах гонку глазами пилота.

Кроме того, 5G открывает возможности дистанционного управления машинами, роботами, погрузчиками там, где человеку находиться просто опасно. Также возможно управление несколькими механизмами. Через 5G можно управлять даже отдельными железнодорожными составами, не говоря уже об автопогрузчиках и роботах-саперах. Безопасность беспилотных автомобилей — тоже в компетенции 5G. Ведь в экстренных случах благодаря низкой задержке сигнала диспетчер может взять управление беспилотником на себя. Первый вариант такого развития событий показали в 2018 году МегаФон и КамАЗ.

5G — это также и новые возможности телемедицины. Врач высокой квалификации может через видеосеанс 5G наблюдать за действия коллеги-хирурга, также возможно управление вспомогательными приборами. Пилотный проект проведения дистанционного УЗИ с помощью технологии сетей 5G МегаФон провел совместно с Huawei.

35 коммерческих сетей 5G развернуты в 20 странах мира, в их числе — США, Великобритания, Германия, Финляндия, Китай и Южная Корея. Основной этап внедрения стандарта 5G в России планируется завершить к концу 2023 года.

5G — это современный стандарт связи, он предусматривает передачу данных с минимальным откликом. Именно минимальная задержка в передаче сигнала позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G. Мы достигли точки 2,46 Гбит/сек, используя базовую станцию Nokia AirScale и смартфоны Sony. Тест заключался в том, чтобы загружать файлы, обновлять, это был тест на скорость. И мы убедились, что технологии уже готовы к реализации скорости 5G Фредерик Ваносчуйзе директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона.

Стандарт 5G тестировали с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™.

Вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо отметил, что технология 5G стремительно завоевывает признание в мире. «Тест с МегаФоном — еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», — констатировал Деметрио Руссо.

Генеральный директор Sony Mobile Communications Rus Шиничи Танака пояснил, что результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов. С ним согласилась вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова.

Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест — еще одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G Юлия Клебанова вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe.

Возможности 5G в России в 2019 году неоднократно демонстрировал МегаФон. Например, в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки. А в августе c использованием технологий 5G и Cloud Gaming состоялся киберспортивный турнир по Dota2.

В августе же МегаФон показал пример «облачного» 5G-гейминга. Сложную 3D-графику обрабатывает специальный сервер, и по сети 5G получаемое изображение передается на обычный ноутбук. Игрок получает высокую скорость работы — такую же, как игрок со специальными игровым ПК. Тем самым 5G позволяет не тратить деньги на дорогое оборудование, а играть в игры с высоким разрешением графики онлайн.