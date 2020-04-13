«МегаФон» открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам

Пользоваться самыми востребованными сервисами в режиме самоизоляции теперь можно абсолютно бесплатно. Абоненты «МегаФона» могут подключить опцию «Оставайтесь дома» и получить неограниченный доступ к услугам, не расходуя при этом трафик.

Все, к чему мы привыкли, не выходя из дома

Подключить опцию «Оставайся дома» можно в приложении «МегаФона» или на странице акции на сайте. Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатными они будут до 31 мая 2020 года.

Домашний офис

Чтобы работа из дома была такой же продуктивной, мессенджеры, электронная почта и информационные ресурсы теперь полностью безлимитны. Трафик на эти ресурсы у всех абонентов «МегаФона», подключивших опцию, тарифицироваться не будет. Безлимитным станет доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, «ТамТам», Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru».

Перерыв на обед

Бесплатно воспользоваться можно и сервисами доставки еды: Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Сбермаркет», а еще сделать покупки на сайтах: «Аптека.ру», «Все аптеки», «Здравсити», также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Время с пользой: учиться, читать, смотреть

Для тех, кто готов провести появившееся свободное время в режиме самоизоляции с пользой, «МегаФон» открывает безлимитный доступ к ресурсам: «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng. Также абоненты оператора могут бесплатно воспользоваться ресурсом «МегаФон ТВ» и сервисами «МегаФон Книги» и «МегаФон Пресса». Самые популярные пакеты фильмов и сериалов — среди них есть и детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий — сейчас доступны всем бесплатно.