Технологии 28 июля 2023, 10:56 «МегаФон» оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга Sasikan Ulevik / Unsplash

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Компания «МегаФон» автоматизировала мониторинг системы водоснабжения в Геленджике. Благодаря решению на базе технологии интернета вещей фактический объем потребления воды фиксируется с высокой точностью.

Компания «Концессии водоснабжения — Геленджик», которая управляет городской коммунальной инфраструктурой, начала использовать цифровое решение «МегаФона» «Онлайн-мониторинг воды». На начальном этапе под контролем умных счетчиков оказались 100 объектов, в том числе гостиницы, частные и многоэтажные дома.

В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора установили специальные модули, которые замеряют, сколько воды потребили жильцы, и автоматически передают данные на платформу онлайн-мониторинга.

Решение реализовано c использованием специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 мегагерц. Это обеспечило высокое проникновение сигнала к узлам учета, находящимся под землей. Как отмечается в сообщении «МегаФона», информация направляется на платформу по выделенному каналу связи, что гарантирует безопасность. При этом данные резервируются в автоматическом режиме, и в случае потери их всегда можно восстановить.

Сведения с приборов учета поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это позволяет понять, как люди тратят воду в течение дня, установить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно значимый аспект, поскольку в туристический сезон схема потребления меняется, подчеркивает оператор.

Решение от «МегаФона» позволило концессионеру автоматизировать выставление счетов управляющим компаниям и владельцам частных объектов: теперь информация с платформы поступает напрямую в биллинг. Таким образом решение «Онлайн-мониторинг воды» исключило человеческий фактор из системы расчетов. Благодаря этому выручка компании от реализации воды с объектов, подключенных к «умным» счетчикам, выросла более чем на 10%.

«Следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений — обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», — сообщил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александр Осипов.

Директор «Концессий водоснабжения — Геленджик» Алексей Сорокин назвал цифровую трансформацию водоканала одним из ключевых направлений работы компании.

«Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города», — сказал он.