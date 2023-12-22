Технологии 22 декабря 2023, 12:48 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом инновационный кластер МГУ «Ломоносов» РИА «Новости»

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Компания «МегаФон» обеспечила современной связью инновационный кластер «Ломоносов», ставший флагманским проектом новой технологической долины Московского государственного университета (ИНТЦ «Воробьевы горы»). Теперь резиденты столичного научного кластера могут пользоваться интернетом на скорости до 180 мегабит в секунду.

Оператор обеспечил качественное indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта площадью 65 тысяч квадратных метров. Специалисты компании установили оборудование, поддерживающее современный диапазон LTE-1800, который позволяет выходить в интернет на высоких скоростях.

Теперь резиденты кластера могут совершать звонки с использованием VoLTE. Это технология голосовой связи, работающая в 4G и позволяющая абоненту одновременно разговаривать и выходить в Сеть, например, чтобы скачивать файлы или переписываться в мессенджерах.

Флагманский инновационный кластер МГУ стал местом притяжения компаний, специализирующихся на передовых технологиях и разработках. Для работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, дающая непрерывный доступ к онлайн-сервисам.

«Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 мегабит в секунду позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых на этой территории организовали пространства коворкингов, дающие возможность поучаствовать в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Также в комплексе есть лабораторные помещения и выставочные пространства с конференц-залами.