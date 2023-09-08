Технологии 08 сентября 2023, 11:43 «МегаФон» обеспечил скоростным интернетом новый участок трассы М-12 РИА «Новости»

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Телеком-оператор «МегаФон» построил сотовую сеть на новом участке автомобильной трассы М-12, движение по которому стартует 8 сентября. Теперь автомобилистам доступна стабильная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет на отрезке от Москвы до Владимирской области. К концу текущего года они станут доступными также на участке до Арзамаса, а затем — до Казани.

Голосовую связь и скоростную передачу данных на новом участке М-12 обеспечивают современные 2G и 4G базовые станции. Максимальная возможная скорость на этой трассе в Подмосковье достигает 150 мегабит в секунду. Созданная инфраструктура работает в диапазоне 1800 мегагерц и обеспечивает хорошее покрытие.

М-12 — социально значимая дорога, на которой ожидается очень высокий поток машин, следовательно, и большая нагрузка на сеть. Теперь на всем отрезке до Владимирской области действует связь стандарта LTE.

«Это значит, что автомобилисты могут не только совершать звонки, но и пользоваться мессенджерами, навигаторами и прочими приложениями, требующими выхода в интернет», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

До конца 2023 года «МегаФон» собирается обеспечить связью участок трассы до Арзамаса. Протяженность М-12 от столицы до этого города — 415,5 километра. В будущем скоростной интернет охватит всю автодорогу Москва — Казань.