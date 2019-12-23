Первый звонок в 5G за Уралом. МегаФон начнет цифровизацию угольных предприятий

МегаФон и компания «СДС-Уголь» подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий. Благодаря сотрудничеству начнет расти современная инфраструктура на таких производствах, а также повысится производительность труда и экологическая безопасность.

Сотрудничают МегаФон и «СДС-Уголь» уже несколько лет. Базовые станции всероссийского оператора уже покрывают связью территории предприятий холдинга: «Салек», «Черниговец», «Майское», шахта «Листвяжная». Обеспечение производств связью нужно для бесперебойной работы специалистов и оборудования.

Сейчас МегаФон обеспечивает инфраструктуру передачи данных для больше двух тысяч IoT-модулей, установленных на горно-транспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Датчики отслеживают скорость, уровень топлива и местоположение транспорта, нагрузку кузова и его температуру. Благодаря технологиям сокращаются затраты на транспортировку и оптимизируются бизнес-процессы.

Кстати, шахта «Листвяжная» стала первой промышленной площадкой в России, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления грузовиком. Так, автомобили КамАЗ передвигаются по промышленной трассе протяженностью километр из точки погрузки в точку разгрузки. Движение обспечила базовая станция МегаФона.

Источник фото: МегаФон

А по итогам запуска провели телемост между Кемеровской областью и Москвой. И это был первый видеозвонок в сети 5G за Уралом. Совершили его с использованием коммерчески доступного инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X. По словам генерального директора МегаФона Геворк Вермишян, современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать угледобывающую отрасль еще более эффективной и безопасной.

«Запуск беспилотного грузовика — пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G — нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», — подчеркнул Геворк Вермишян.

Источник фото: МегаФон

Генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев отметил, что проведение испытаний беспилотного самосвала — первый этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие». По программе планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала.

«В рамках национального проекта „Экология“ и реализации концепции „Чистый уголь = зеленый Кузбасс“ применение беспилотного робота-самосвала позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе», — сказал Геннадий Алексеев.

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал, что глава Кузбасса поставил задачу: цифровизировать регион.

«Сегодняшнее событие на „Листвяжной“ — важнейший шаг на пути достижения этой цели. Хочу поблагодарить компанию МегаФон за инновации и надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество», — добавил Андрей Панов.

Сотрудничество МегаФона с холдингом «СДС-Уголь» проходит по программе развития сетей 5G. Ранее всероссийский оператор вместе с другими операторами связи создал совместное предприятие для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.