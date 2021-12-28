«МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке. Абоненты смогут менять гаджеты на новые и экономить

«МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке. Эта модель успешно зарекомендовала себя во многих странах. Теперь абоненты смогут оформить подписку на телефоны всех брендов, включая последние модели Apple, Samsung или Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты.

Сервис позволит экономить до 30% от их цены. Оплата за смартфон будет списываться каждый месяц с мобильного счета абонента вместе со стоимостью услуг связи.

Через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, устройство можно будет сдать в trade-in и оформить подписку на любую другую модель телефона.

Об этом рассказал генеральный директор «МегаФон Ритейла» Владимир Скурихин.

Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов все чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале этого года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80% Владимир Скурихин.

Он добавил, что рассрочка сроком на год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов — 55% новых iPhone в розничной сети «МегаФона» продали именно на таких условиях.

«Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях», — отметил Владимир Скурихин.

В этом году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями.

Пилотный проект запустили в розничной сети «МегаФона» в Москве. В начале следующего года компания запланировала распространить сервис на все регионы России.

Чтобы стать участником программы, абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость варьируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнером в проекте выступает компания ЦФТ.