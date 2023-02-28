Технологии 28 февраля 2023, 16:57 МегаФон модернизировал сеть в Люберцах РИА «Новости»

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Компания «МегаФон» улучшила качество связи в Люберцах — самом густонаселенном городе Подмосковья. По итогам проведенных работ пропускная способность сети для всех жителей города выросла на треть.

В рамках модернизации оператор расширил пропускную способность сети и использовал дополнительный частотный диапазон LTE-2600, который обеспечивает высокие скорости даже при максимальных нагрузках на сеть.

Специалисты Мегафона установили на базовые станции дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности. Они улучшают сигнал в жилых массивах, в том числе и на самых последних этажах. Пользователи могут в независимости от уровня нагрузок отправлять сообщения в мессенджерах, смотреть видео, а также играть в онлайн-игры на максимальных скоростях.

Как отмечается в сообщении оператора, в Люберцах продолжается активное строительство жилья — только в прошлом году в городе продали больше квартир, чем в любом другом населенном пункте Московской области. МегаФон улучшает сеть, ориентируясь на прогноз потребления трафика, который рассчитывается с помощью инструментов big data. С учетом полученной аналитики дополнительные базовые станции были построены в микрорайонах Городок А, Красная Горка и в районах улиц 8 марта, Весенней и Зеленой.

Жители новых домов получили улучшенное качество связи благодаря использованию диапазона LTE-1800, обладающего хорошими скоростными характеристиками, а также высокой проходимостью сотового сигнала через плотную застройку.