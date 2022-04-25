МегаФон запустил программу обучения IT-специалистов Узбекистана

Специалисты IT-сектора Узбекистана смогут пройти обучение и стажировку в «МегаФоне». Представители компании и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

В рамках совместной работы «МегаФон» готов предоставить обучение IT-специалистам по разработке и программированию. По окончании курсов участники смогут пройти стажировку или попасть в команду компании для работы над реальными бизнес-задачами.

«Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса», — заявил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Сектор IT сегодня занимает второе место среди самых востребованных у работодателей Узбекистана, по данным обзора рынка труда за 2021 год от HeadHunter Узбекистан. Молодых людей привлекают зарплаты и динамика их роста.

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек», — рассказал первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олег Пекось. Он подчеркнул, что сотрудничество с «МегаФоном» придаст импульс вопросам подготовки новых квалифицированных специалистов в IT-секторе.

Компания «МегаФон» вышла на рынок Узбекистана в прошлом году и совместно с «ЮэСэМ Телеком» и правительством Узбекистана создала совместное предприятие Digital Holding, куда вошел телеком-оператор Ucell.