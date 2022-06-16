МегаФон и РЖД будут сотрудничать в области внедрения IoT-решений

МегаФон и РЖД договорились о сотрудничестве и внедрении цифровых решений. В частности, об использовании компанией продуктов оператора на базе технологий интернета вещей — заключенное на ПМЭФ соглашение предусматривает совместную разработку, пилотирование и реализацию проектов IoT.

По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмина Антоняна, такая технология помогает быстро получать и анализировать информацию о работе объектов на большом расстоянии.

«Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях», — рассказал Антонян.

Разработки МегаФона с использованием стандарта NB-IoT дополнят работу РЖД по внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Это позволит в режиме реального времени собирать информацию с более чем 385 тысяч объектов железной дороги и передавать информационным системам. Показатели можно использовать для аналитики и с ее помощью прогнозировать необходимость замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Сейчас специалисты делают эту работу вручную.

МегаФон может предложить партнеру и другие решения в сфере интернета вещей. Среди них контроль грузов, с помощью которого можно следить за его перемещением онлайн. Другая технология — система интеллектуального освещения для железнодорожных вокзалов и платформ. Это решение не только обеспечит комфорт пассажиров и сотрудников «РЖД», но и существенную сэкономит ресурсы.

Компании также будут взаимодействовать в области информационной безопасности, импортозамещении цифровых технологий и развитии услуг технологической и корпоративной связи.