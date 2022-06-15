«МегаФон» и «Россети Ленэнерго» проведут совместные пилотные проекты в области цифровизации электроэнергетики

«МегаФон» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключил соглашение о сотрудничестве с ПАО «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Компании будут обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также проводить тесты цифровых решений в рамках пилотных проектов.

С „Ленэнерго“ нас связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи. Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач. Сервисы „МегаФона“ созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях Хачатур Помбухчан генеральный директор «МегаФона».

Применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе — важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли, отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности. Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами IT-услуг и сервисов, как „МегаФон“, — значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия Игорь Кузьмин генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго».

«МегаФон» готов предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами. К примеру, сервис «Интеллектуальная обработка вызовов», с помощью которого можно автоматизировать работу контактного центра, а также настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части задач. Также решение «МегаФон Таргет», с его помощью можно легко настроить информирование клиентов по СМС. Решение «Мобильный ID» от «МегаФона» позволит значительно повысить удобство процесса регистрации и входа на сайты сетевых компаний. Оно дает возможность простой идентификации по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.

Бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии компаниям позволят решения на базе технологии интернета вещей — умные датчики в оперативном порядке просигнализируют об аномальных показаниях с приборов учета. Компании намерены протестировать эффективность технологии — для этого проводятся переговоры о возможности проведения совместных пилотных проектов.

Среди актуальных продуктов «МегаФона» свыше 10 решений в области кибербезопасности для защиты баз данных, а также своей инфраструктуры компаний. На сегодня самыми популярными являются защита от DDoS-атак и WAF (Web Application Firewall). Первая функция в автоматическом режиме отслеживает входящий трафик и при обнаружении угроз очищает его, а вторая — непрерывно защищает веб-приложения и пользовательские данные.