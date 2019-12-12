МегаФон будет развивать 5G вместе с другими операторами связи

ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

Прорабатываются варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.

Генеральный директор МегаФон Геворк Вермишян выразил уверенность в том, что совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей.

Пилотные проекты в рамках тестовых зон позволили нам и партнерам изучить возможности сети и сформулировать рекомендации по использованию частотного спектра. Мы видим, что «золотым» стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400-3800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплиментарные Геворк Вермишян Генеральный директор МегаФон.

Если совместное предприятие (СП) будет создано, оно займется исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Деятельность совместного предприятия будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание совместного предприятия потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.