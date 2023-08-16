Технологии 16 августа 2023, 12:19 «МегаФон» автоматизирует управление автопарком на золоторудном месторождении на Камчатке Freepik

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Компания «МегаФон» запускает систему мониторинга автотранспорта на золоторудном месторождении «Кумроч» в Камчатском крае. Автоматизация процесса сбора данных с техники позволит компании GORA, реализующей проект по освоению месторождения, эффективнее управлять автопарком и сократить расходы на его обслуживание.

На каждую машину в автопарке месторождения устанавливается навигационный модуль, определяющий ее координаты и скорость. Кроме того, система мониторинга передает на единую платформу данные с датчиков с информацией по температуре двигателя, уровню топлива и масла, а также другие важные показатели. Они помогают обнаруживать технические неисправности и своевременно ремонтировать технику, что, в свою очередь, позволяет снизить расходы на содержание автопарка до 40%.

Уровень топлива в автотранспорте отображается в системе с детализацией по времени. Специалисты могут проанализировать расход по каждой машине и быстро принять меры в случае отклонений. Также платформа «МегаФона» предупредит, если топливо в хранилищах на месторождении начнет заканчиваться, и подаст диспетчерам сигнал для новой закупки.

Как отмечается, благодаря новому решению GORA сможет контролировать работу автотранспорта в онлайн-режиме, в частности, понимать, в каких работах используются машины, и менять задачи водителям, чтобы исключить длительный простой техники.

«Решение „Контроль автопарка“, работающее на базе IoT-технологий и полностью реализованное на российском ПО, позволяет не только снизить аварийность и простои спецтехники, но и демонстрирует финансовый эффект — срок службы транспорта увеличивается на 20%, сокращаются расходы на его содержание», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.