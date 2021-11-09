Медики рассказали, какие технологии существенно облегчили их работу

Опрос сервиса «Доктор рядом» и соцсети для врачей «Доктор на работе» показал, какие технологии и нововведения смогли значительно облегчить работу медперсоналу. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

Около 48% опрошенных заявили, что их работу значительно облегчило внедрение программ для сбора пациентского анамнеза. Две трети врачей рассказали, что им намного легче стало работать благодаря электронным картам, еще 16% обрадовались появлению системы выписки электронных рецептов.

Примерно 10% респондентам пригодились хирургические роботы, используемые врачами для проведения операций, а 6% отметили новую систему мобильного оповещения для повышения безопасности и поддержания ЗОЖ пожилых.

При этом 39% медиков признались, что не используют в своей работе никаких вспомогательных медицинских инструментов.

В опросе поучаствовали 1288 работников сферы медицины из разных регионов России.