Медик одобрил идею создания генетических паспортов россиян

Минздрав РФ планирует создавать генетические паспорта россиян, с помощью которых можно будет выявлять и лечить генетические заболевания. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев прокомментировал эту инициативу для Pravda.Ru.

По словам специалиста, введение генетических паспортов поможет сделать лечение более точным. С их помощью врачи смогут лечить уже не просто болезнь, а конкретного пациента от конкретного заболевания, что гораздо эффективнее. Кроме того, на основании генетических паспортов можно будет создавать персонализированные лекарства.

«Это хорошая инициатива. Введение генетических паспортов положит начало персонализированной медицине, то есть медицине, которая будет направлена на конкретного человека, а не общие рассуждения о здоровье всех людей», — пояснил Конев.