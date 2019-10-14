MCN Telecom презентует голосовой помощник, который фильтрует мат и реагирует на перебивания

В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 16–17 октября пройдет

представит услугу «Голосовой помощник» на банковском форуме ВБА-2019 VI Международный форум ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах». Посетители смогут ознакомиться с более чем сотней докладов в рамках 11 тематических конференций. Важной частью мероприятия будет выставка готовых решений. В секции «Продажи, привлечение и обслуживание клиентов» компания MCN Telecom презентует голосовой помощник.

В основе проекта интеграция телефонии с сервисом распознавания и синтезирования речи. Голосовой помощник позволит увеличить продажи и переведет коммуникацию с некоторыми клиентами в автоматический режим.

Как рассказали разработчики, они стремились дать роботу-помощнику возможность общаться с людьми на максимально живом языке. Удалось добиться, чтобы программа определяла тематику обращений с высокой точностью. Голосовой помощник может понимать и выстраивать диалог на русском, английском, словацком и венгерском языках.

«Голосового робота можно перебить. Он услышит, поймет и поможет. В настройках применятся фильтр ненормативной лексики», — написал портал в статье о новинке MCN Telecom.

Эксперты подсчитали, что использование голосового помощника будет обходиться в 2-3 раза, чем менеджера по продажам. А еще ему не нужны выходные, перерывы на кофе и больничные.