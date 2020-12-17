МЧС представило мобильное приложение по безопасности

В России разработали мобильное приложение по безопасности. Предполагается, что сервис будет личным помощником пользователю. Он поможет сформировать культуру безопасного поведения как среди взрослых, так и среди подрастающего поколения.

Приложение «МЧС России» создали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Специалисты подчеркнули, что благодаря сервису человек сумеет сориентироваться и мгновенно отыскать информацию о действиях в условиях ЧС. Полезным он будет как в быту, так и во время отдыха.

Через приложение можно вызвать службу спасения, определить геолокацию и поделиться ей в случае необходимости.

Скачать мобильное приложение можно бесплатно в Google Play и App Store. Оно работает на платформах iOS и Android.

С начала года диспетчеры службы 112 приняли более 10 миллионов вывозов в Подмосковье. Количество звонков, по сравнению с прошлым годом, выросло на 39%. За каждым из них — помощь людям, которые попали в экстренную ситуацию. Система работает без сбоев.